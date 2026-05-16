Muş'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Muş-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir un fabrikasının duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
T.N. yönetimindeki 49 AR 902 plakalı otomobil, Muş-Bitlis kara yolunun Karaağaç Kavşağı'nda kontrolden çıkıp takla atarak un fabrikasının duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden N.N, R.N. ve H.N. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü T.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım