Muş'ta silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2 şüpheliye ait araç, iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 2 tabanca şarjörü, 77 tabanca fişeği, 2 av tüfeği fişeği, 3 pala, bıçak ile 9 uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

