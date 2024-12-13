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Muş'ta Şiddetsiz İletişim Semineri Düzenlendi

Muş'ta Şiddetsiz İletişim Semineri Düzenlendi
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü' seminerinde Dr. Cennet Ceren Öztürk etkili iletişim tekniklerini anlattı. Katılımcılara iletişimin önemini ve duygusal zekanın rolünü vurguladı.

Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulunda yapılan seminerde Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cennet Ceren Öztürk, etkili iletişimin tekniklerinden söz etti.

İletişimin hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Konuşurken karşınızdaki kişiye tam olarak odaklanmak gerekiyor. Karşı tarafın duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışmak lazım. Anladığınızı göstermek ve doğru anladığınızdan emin olmak için geri bildirimde bulunmak önemli. Jestler, mimikler, göz teması ile mesajınızı desteklemeniz lazım. Kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını tanımak ve yönetmek önemli."

Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz ise kişi bozukluğuyla ilgili bilgiler aktardı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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