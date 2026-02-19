Haberler

Muş'ta fırtına okulun çatısını uçurdu

Güncelleme:
Muş'ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucunda Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'nun çatısı uçtu. Hasar tespitinin ardından eğitime 2 gün ara verildi. Çatının onarımı için çalışmalar başlatıldı.

MUŞ'ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Çatısı uçan Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'na ekipler sevk edildi. Hasar tespit çalışmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okulda eğitime 2 gün ara verildi. Çatının onarımı için çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
