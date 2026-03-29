Muş'ta şelaleler daha coşkulu akmaya başladı

Muş'ta son yağışlar ve karların erimesiyle şelaleler coşkulu bir şekilde akmaya başladı. Akarsuların debisi arttı, dağlık alanlardaki doğal güzellikler fotoğraf meraklılarını çekiyor.

Muş'ta son günlerdeki yağışların etkisi ve karların erimesiyle şelaleler daha coşkulu akmaya başladı, akarsuların debisi arttı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kentte sıcaklığın artmasıyla yüksek kesimlerde biriken kar örtüsü erimeye başladı.

Karların erimesi ve yağışlarla kent genelindeki akarsu ve şelalelerde su seviyesi arttı.

Dağlık alanlarda daha coşkulu akmaya başlayan şelaleler, fotoğraf meraklılarını ve doğaseverleri ağırladı.

Fotoğraf meraklısı Kenan Demir, basın mensuplarına, ilkbaharın gelişiyle doğanın yeniden canlandığını söyledi.

Kurtik Dağı'nda eriyen karların akarsuların debisini artırdığını belirten Demir, ortaya çıkan görsel güzelliği görüntülemek için bölgeye geldiklerini anlattı.

Havanın ısınmasıyla doğaya çıktıklarını dile getiren Muhammed Eren Yöndem ise "Yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Karların erimesi sonucu daha gür akan şelaleleri geziyoruz. Muş çok güzel bir yer." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

