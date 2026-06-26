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Muş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

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Muş'un Bulanık ilçesinde bir silo inşaatında demir metreyle ölçüm yaparken elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki Ferit Şahin yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi öldü.

İlçedeki bir silo inşaatında çalışan 36 yaşındaki Ferit Şahin, demir metreyle ölçüm yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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