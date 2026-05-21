Murat Nehri'nin su seviyesi yükseldi, Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı kapatıldı

Muş'ta etkili sağanak yağışlar sonucu Murat Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında kontrollü su tahliyesi yapılacak. Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı'na giriş çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.

Muş Valiliği, son günlerde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle Murat Nehri'nde su seviyesinin yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin artması nedeniyle kontrollü su tahliye çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Muş Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı'na giriş ve çıkışların geçici süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, yasağın 21 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2026 tarihine kadar toplam 10 gün boyunca uygulanacağı belirtilirken, vatandaşların güvenlik uyarılarına riayet etmeleri istendi. Kontrollü su tahliye çalışmaları süresince vatandaşların belirtilen alanlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
