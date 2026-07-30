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Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

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Muş'un Malazgirt ve Varto ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Malazgirt ve Varto ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Malazgirt ve Varto ilçelerinde şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca şarjörü ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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