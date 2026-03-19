Haberler

Bulanık'ta ramazanda sıcak yemek yardımı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı. Kaymakam Koşansu, yaklaşık 900 kişiye günlük yemek dağıtımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi aracılığıyla ramazan ayında binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, hizmetlerin toplumda büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

Devletin sıcak elini vatandaşlara göstermeye gayret ettiklerini ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:

"Aşevimizde her akşam dört farklı yemek hazırlanarak meslek yüksekokulu öğrencilerimize, iftar çadırımızda bulunan vatandaşlarımıza ve evinde yemek pişiremeyen yaşlılarımıza ulaştırılıyor. Günlük yaklaşık 900 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra düzenli olarak yaşlı ve özel durumdaki ailelerimize günde 400 kişilik yemek dağıtımımız sürecek. Vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk bizim için paha biçilemez. Amacımız makamda oturmak değil, onların evlerine giderek sorunlarına çözüm olmaktır."

Kaynak: AA / Galip Kılınç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

