Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde düzenledikleri eylemlerine devam ediyor. Aileler, çocuklarına seslerini duyurarak teslim olmalarına çağrıda bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da yaptıkları eylemde çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu."

Eyleme katılan anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Yıldız, "Osman, sizin için buradayım. Oğlum, bu bayram bize kara bayram oldu. Niye gelmiyorsun? Gelin teslim olun. Ne olursa olsun, sizi bekliyoruz." dedi.

Şahinaz Özcan ise eyleme oğlu için katıldığını ifade ederek, "Oğlum 9 yıldır kayıp, var mı yok mu bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum. Oğlum Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
