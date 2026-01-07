Haberler

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmesini isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapmaya devam ediyor. Her hafta çarşamba günü toplanan aileler, çocuklarının teslim edilmeleri için çağrıda bulunuyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme oğlu için katılan Halit Altun, basın mensuplarına, çocuğunun 12 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Çocuğuna kavuşmak için 9 yıldır mücadele ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kar ve soğuk havaya aldırış etmeden çocuklarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Evlatlarımızın teslim olması için çağrıda bulunuyorum, gelsinler yasalardan faydalansınlar. Kendinize acımadınız, bize acıyın. Yıllardır bu hasret içinde yaşıyoruz. Sizin için eylemlerimizi sürdürüyoruz. Nöbetimizi terk etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "10 yıl önce oğlumu kaçırdılar. Biz de mücadelemizi sürdürüyoruz. Onlar için bu soğukta burada bekliyoruz. Onların teslim olmasını istiyoruz. Davamızı bırakmayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar