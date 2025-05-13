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Muş'ta özel gereksinimli öğrencilerden gösteri

Muş'ta özel gereksinimli öğrencilerden gösteri
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Muş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler gösteri yaptı.

Muş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler gösteri yaptı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe ve 2. Kademe Okulları tarafından etkinlik düzenlendi.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda özel gereksinimli öğrenciler gösteriler yaptı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, aileler ve öğretmenler, öğrencileri tebrik etti.

Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe Okul Müdürü Murat Çavuş, Engelliler Haftası'nın toplumda farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik ettiğini belirten Çavuş, "Çoşkulu şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz gösteri sunmak için uzun süre çalıştı. Öğrencilerimizin yapabildiklerini kamuoyuna sunmak, velilerimize göstermek istedik. Bu çocukların diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Bunu vurgulamak istedik ve amacına ulaştığını da düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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