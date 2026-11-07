Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş'ta otomobil hemzemin geçitte yük treniyle çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta otomobil hemzemin geçitte yük treniyle çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte otomobil ile yük treni çarpıştı, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muş'ta hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 BM 049 plakalı otomobil ile yük treni, Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut

Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Her şey değişiyor
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın56

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara

Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı