Muş'ta yola çıkan ata çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
Muş-Bingöl kara yolunda bir otomobilin yola çıkan ata çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, at telef oldu.
Muş'ta otomobilin yola çıkan ata çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muş-Bingöl kara yolundaki Yaygın beldesi yakınında sürücüsü öğrenilemeyen 16 BPE 420 plakalı otomobil, yola çıkan ata çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hasar oluşan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Aracın çarptığı at telef oldu.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım