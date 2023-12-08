Muş'ta Otobüste Gümrük Kaçağı Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Muş'ta polislerce durdurulan otobüsteki yolcunun valizinde gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigaralar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada, bir yolcunun valizinde gümrük kaçağı 100 paket sigara ve 100 elektronik sigara bulundu.

Yolcu hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.