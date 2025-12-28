Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.