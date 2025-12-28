Haberler

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Muş'ta devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan bazı personel de idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
