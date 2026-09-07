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Muş'ta okullarda uyum haftası başladı

Muş'ta okullarda uyum haftası başladı
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Muş'ta okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" başladı.

Muş'ta okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" başladı.

Öğrenciler, yeni eğitim yılının ilk günlerinde??????? öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul ortamına alışmaya yönelik etkinliklere katılıyor.

Muş Türk Telekom İlk ve Ortaokulu Müdürü Bedrettin Can, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı uyum haftasının başladığını söyledi.

Okulların öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla hareketlendiğini belirten Can, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltı, yüzlerindeki mutluluk ve o temiz, masum bakışlar bizlere yansıyor. İnanın, onların bu heyecanı bizim mesleğimize olan sevgimizi ve heyecanımızı kat kat artırıyor. Yaz boyunca sessiz kalan okulumuz, bugün çocuklarımızla birlikte yeniden hayat buldu, yeniden şenlendi. Özellikle birinci sınıf öğrencilerimiz için yepyeni bir yolculuk başlıyor. Bu uyum haftasında amacımız, çocuklarımızın okulumuzu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları, kendilerini burada güvende ve mutlu hissetmeleri. Hep birlikte güzel, başarılı ve mutlu bir eğitim yılı geçireceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA
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