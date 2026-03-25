Muş'ta okul sporları kapsamında yarışmalar yapıldı

Muş'ta, çeşitli branşlarda düzenlenen okul sporları yarışmalarına 12 okuldan 80 öğrenci katıldı. Yarışmalarda sporcular derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Atletizm pistinde gerçekleştirilen fırlatma topu, uzun atlama, bayrak ve atletizm yarışlarına 12 okuldan 80 öğrenci katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Naim Koçlardan, gazetecilere, yarışlara il genelinde 10 kız ve15 erkek takımının katıldığını söyledi.

Sporcuların derece elde etmek için kıyasıya yarıştığını belirten Koçlardan, şunları kaydetti:

"Fırlatma topu, uzun atlama, bayrak yarışmaları, kızlarda 800 metre, erkeklerde 1000 metre kuşu yarışları yapıldı. İlk ikiye giren sporcularımız ilimizi temsilen 11-12 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak bölge yarışmalarına katılacaktır. Yarışmalarımız çok güzel bir havada, gayet yüksek katılımla gerçekleşti."

Okul Sporları İl Koordinatörü Abdullah Arslan ise "Çocuklar hem takım hem de ferdi olarak ayrı ayrı yarıştı. Burada dereceye giren sporcularımız bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecekler." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Trump'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

Trump bunu savaşın başından beri ilk kez söyledi
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Milli yıldızımızın lüks garajına bakın

Milli yıldızımızın lüks garajına bakın