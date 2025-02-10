Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Muş'ta Öğrencilere Skolyoz Taraması Başlatıldı

Muş'ta Öğrencilere Skolyoz Taraması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde, sağlık ve eğitim müdürlükleri işbirliğiyle öğrencilere yönelik skolyoz taraması devam ediyor. Tarama öncesinde öğrenciler bilgilendiriliyor ve erken teşhis önemine dikkat çekiliyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere yönelik başlatılan skolyoz taraması devam ediyor.

Muş İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti.

Burada tarama yapan ekipler, hastalıkla ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Ekipte yer alan doktorlardan Selma Demir, skolyoz taramalarının erken teşhis için önemli olduğunu söyledi.

Farkındalık amacıyla eğitimler düzenlediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Tarama öncesinde öğrencilerimize skolyozun ne olduğu ve nasıl fark edileceği konusunda seminer veriyoruz. Amacımız, öğrencileri hem bilgilendirip farkındalık kazandırmak hem de şüpheli vakaları hastanelerimize yönlendirmek. Bunun yanı sıra liselerde skolyoz taramalarımız devam ederken, ortaokul düzeyinde daha çok beslenme ve dijital telefon bağımlılığı konularında eğitimler vermekteyiz."

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
img

KAP'a bildirildi! Galatasaray'dan bir transfer daha
img

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
img

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi
Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.