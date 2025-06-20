Muş'ta Öğrencilere Karne Dağıtım Töreni

Muş'ta Öğrencilere Karne Dağıtım Töreni
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Muş'un Bulanık ilçesinde 18 bin öğrenciye karneleri verildi. Öğrencilere yaz tatili önerileri sunan Kaymakam Koşansu, tatilin verimli geçmesi için gerekli tavsiyelerde bulundu.

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilere karneleri verildi.

İlçe genelinde 18 bin öğrenci için okullarda karne dağıtım törenleri düzenlendi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bedevi Baran ve Sultanlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere karnelerini teslim etti.

Öğrencilere yaz tatili için tavsiyelerde bulunan Koşansu, "Bir yıl boyunca çok çalıştınız, emek verdiniz. Şimdi dinlenme zamanı ama aynı zamanda kendinizi geliştirme fırsatı. Tatilinizi kitap okuyarak, yeni şeyler öğrenerek ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirerek değerlendirmenizi istiyorum." dedi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ve Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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