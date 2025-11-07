Haberler

Muş'ta Öğrencilere KADES Eğitimi

Muş Alparslan Üniversitesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üniversite öğrencilerine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek, bazı vatandaşların cep telefonlarına uygulamayı yükledi.

Muş'ta üniversite öğrencileri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kampüste stant kuran ekipler, öğlencilere KADES uygulaması hakkında bilgi verdi, bazı vatandaşların cep telefonlarına uygulamayı yükledi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
