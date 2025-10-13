Muş'ta Öğrencilere İşitme Testi Uygulanıyor

Muş'ta İl Sağlık ile Milli Eğitim müdürlüklerinin iş birliğiyle, ilkokullarda öğrencilere işitme testi yapılmasına başlandı.

Yapılan işbirliği çalışması kapsamında okulları gezen sağlık ekipleri, bu sene okula başlayan öğrencilere işitme testi yaptı.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Abdülhamit Bilge, yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere yönelik işitme testi uygulamasını bu sene de yapmaya başladıklarını anlatan Bilge, "Bu sorunların erken dönemde tespit edilmesi, erken tedavi edilmesi ve rehabilite edilmesi toplumumuz için çok önemli. Bunun için de taramalarımızı 1. sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştiriyoruz. Bugün de çocuklarımızla buluştuk. Ailelerin onayı doğrultusunda tüm öğrencilerimize taramayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

3'ü doktor 8 sağlık personeliyle bu çalışmayı yürüttüklerini ifade eden Bilge, şunları kaydetti:

"Yapılan tarama testi sonucunda riskli olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımızı kulak, burun boğaz uzmanına ileri inceleme ve tedavilerine başlaması üzere sevk ediyoruz. Böylece çocuklarımızın kalmaktan daha az etkileniyor. Tedavileri erken dönemde başlıyor. İlerleyici bir fonksiyon kaybının önüne erken zamanda geçmiş bulunuyoruz. Böylelikle çocuklarımızın gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini sağlamış oluyoruz. Hem eğitim başarıları artıyor hem de psikososyal yaşantılarını olumsuz etkileyecek bir durumun önüne geçmiş oluyoruz."