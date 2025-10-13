Haberler

Muş'ta Öğrencilere İşitme Testi Uygulanıyor

Muş'ta Öğrencilere İşitme Testi Uygulanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri iş birliğiyle ilkokullarda öğrencilere yönelik işitme testi uygulaması başlatıldı. Hedef, yaklaşık 5 bin öğrencinin taranması ve işitme sorunlarının erken tespiti.

Muş'ta İl Sağlık ile Milli Eğitim müdürlüklerinin iş birliğiyle, ilkokullarda öğrencilere işitme testi yapılmasına başlandı.

Yapılan işbirliği çalışması kapsamında okulları gezen sağlık ekipleri, bu sene okula başlayan öğrencilere işitme testi yaptı.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Abdülhamit Bilge, yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere yönelik işitme testi uygulamasını bu sene de yapmaya başladıklarını anlatan Bilge, "Bu sorunların erken dönemde tespit edilmesi, erken tedavi edilmesi ve rehabilite edilmesi toplumumuz için çok önemli. Bunun için de taramalarımızı 1. sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştiriyoruz. Bugün de çocuklarımızla buluştuk. Ailelerin onayı doğrultusunda tüm öğrencilerimize taramayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

3'ü doktor 8 sağlık personeliyle bu çalışmayı yürüttüklerini ifade eden Bilge, şunları kaydetti:

"Yapılan tarama testi sonucunda riskli olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımızı kulak, burun boğaz uzmanına ileri inceleme ve tedavilerine başlaması üzere sevk ediyoruz. Böylece çocuklarımızın kalmaktan daha az etkileniyor. Tedavileri erken dönemde başlıyor. İlerleyici bir fonksiyon kaybının önüne erken zamanda geçmiş bulunuyoruz. Böylelikle çocuklarımızın gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini sağlamış oluyoruz. Hem eğitim başarıları artıyor hem de psikososyal yaşantılarını olumsuz etkileyecek bir durumun önüne geçmiş oluyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Anıtkabir'deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana

Törene damga vuran görüntü: Herkes Yavaş'ın yanındaki isme odaklandı
3 il beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre

3 ilimiz beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyonluk miras için hukuk savaşı sürüyor

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
3 il beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre

3 ilimiz beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.