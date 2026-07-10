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Muş'ta nehre düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

Muş'ta nehre düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
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Muş'un Özdilek köyünde 10 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düştü. Akıntıya kapılan çocuk gözden kaybolurken, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Muş'ta Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Özdilek köyünde yaşayan 10 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, nehir ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
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