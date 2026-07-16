Muş'ta ekipler, nehre düşen çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor

Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Özdilek köyünde 10 Temmuz'da dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düşen Karakaya'nın bulunması için yürütülen çalışmalara, Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 167 personel katılıyor.

Arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt, Bitlis ve Erzurum AFAD ekipleri ile Diyarbakır Jandarma dalgıç ekipleri görev alıyor.

Çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla Murat Nehri üzerindeki Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının kapakları tamamen kapatılarak nehrin su seviyesi düşürüldü.

Ekipler, yaklaşık 40 kilometrelik alanda nehir boyunca belirlenen bölgeleri sonar cihazı, dron ve diğer arama kurtarma ekipmanlarıyla tarıyor.

Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, yaptığı açıklamada, Valiliğin talimatıyla Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su akışının tamamen durdurulduğunu, bu sayede su seviyesinin yaklaşık 2 metre düştüğünü ve çalışmaların kolaylaştığını belirtti.

Daştemir, arama yapılan 40 kilometrelik hattın yaklaşık 20 kilometrelik bölümünde su seviyesinin büyük ölçüde çekildiğini, kalan kısımda ise suyun diğer bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.