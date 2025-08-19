Muş'ta Mobil Mamografi Aracı ile Ücretsiz Kanser Taraması

Muş Sağlık Müdürlüğü ekipleri, erken teşhis amacıyla mobil mamografi aracıyla köylerde tarama çalışması yapıyor.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, rahim ağzı, meme ve kolon kanseriyle mücadele için oluşturulan mobil kanser tarama aracıyla sağlık hizmetlerini kırsaldaki vatandaşlara ulaştırıyor.

Güzeltepe Mahallesi'ne giden sağlık ekipleri, buradaki vatandaşları ücretsiz sağlık taramasından geçirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Ömür, gazetecilere, kanserin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Bakanlıklarının vatandaşların bilinçlendirilmesini, sağlık okuryazarlığının artırılmasını ve erken teşhisin öneminin anlatılmasını öncelikli hedef olarak gördüğünü vurgulayan Ömür, "Ücretsiz olarak bazı kanser türlerinde taramalar yapıyoruz. Bunların başında rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri geliyor. Yaklaşık 15 milyon vatandaşımıza bilgilendirici mesajlar gönderilecek. Vatandaşlarımız aile sağlığı merkezlerine, sağlıklı hayat merkezlerine ve KETEM'e davet edilecek. Erken teşhis çok önemli."

Kentte son bir yılda 33 meme ve 31 rahim ağzı kanseri vakasını erken teşhis ettiklerini belirten Ömür, erken tanıyla tedavi oranlarını yüzde 100 artırdıklarını anlattı.

Ömür, "Bu nedenle 30-65 yaş grubundaki kadınlarımızı rahim ağzı, 40-69 yaş grubundaki kadınlarımızı meme ve 50-70 yaş grubundaki vatandaşlarımızı da bağırsak kanseri taramalarına davet ediyoruz. Mobil hizmet aracımızla merkeze gelemeyen vatandaşlarımıza da ulaşıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarıyor." dedi.

KETEM'de görevli Dr. Berivan Bilican ise hastalıkları erken dönemde tespit ederek gerekli bölümlere yönlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Meme kanseri taramalarında 40-69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi çektiklerini anlatan Bilican, "Pozitif çıkanları genel cerrahiye yönlendiriyoruz. Rahim ağzı kanserinde ise 30-65 yaş arasındaki kadınlardan örnek alıyoruz. Pozitif çıkanları ilgili bölüme yönlendiriyoruz. Kalın bağırsak taramalarında ise 50-70 yaş arası vatandaşlara gaitada gizli kan testi yapıyoruz. Sonuçları pozitif çıkanları genel cerrahi veya gastroenterolojiye yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Mobil tarama araçları sayesinde köylere ve beldelere giderek merkeze gelemeyen vatandaşlara sağlık hizmeti götürüldüğünü belirten Bilican, yerinde mamografi çekimleri ve örnek alımı yapıldığını kaydetti.