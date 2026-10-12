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Muş'ta 'kunduracı göğsü' kalbine baskı yapan 26 yaşındaki hasta ameliyat edildi

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Muş'ta 'kunduracı göğsü' kalbine baskı yapan 26 yaşındaki hasta ameliyat edildi
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Muş'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesine başvuran 26 yaşındaki hastada 'kunduracı göğsü' olarak bilinen göğüs kemiği çökmesi ve kalbe baskı tespit edildi. Ameliyatla göğüs kemiğinin altına üç bar yerleştirilerek anatomik yapı düzeltildi ve hasta taburcu edildi.

Muş'ta yaşayan 26 yaşındaki kişinin kalbine baskı yapan ve "kunduracı göğsü" olarak bilinen göğüs yamukluğu ameliyatla düzeltildi.

Kentte göğüs ağırısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesine başvuran Y.G'nin yapılan tetkiklerde göğüs kemiğinin içe doğru çöktüğü ve kalbine baskı yaptığı belirlendi.

Hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Kenan, "pektus ekskavatum" hastalığının doğuştan gelen bir durum olduğunu belirtti.

Hastaya yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemiğinin kalbe baskı uyguladığını tespit edildiğini anlatan Kenan, "Çöken bölümü desteklemek amacıyla göğüs kemiğinin altına bar yerleştirildi. Hastanın yaşı ve kemik sertliği nedeniyle operasyonda üç bar kullanmak zorundak kalındı. Göğüs kemiğinin anatomik yapısı başarıyla düzeltildi ve ameliyat sonrası takipleri sorunsuz tamamlanan hasta taburcu edildi." dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Şevki Konur da söz konusu rahatsızlığın çocukluk döneminde fark edilmesi durumunda cerrahiye gerek kalmadan vakum veya ortez yöntemleriyle tedavi edilebildiğini ifade ederek, çocuklarında böyle bir durumla karşılaşan ailelerin çocuk cerrahisi uzmanlarına başvurması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA
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