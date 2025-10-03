Haberler

Muş'ta Köy Okuluna Oyun Grubu Kuruldu

Hasköy ilçesinde Azıklı İlk ve Orta Okulu'nun bahçesine çocuklar için oyun grubu yapıldı. Kaymakam İsmail Güney, çocukların geleceği için devlet imkanlarını köylere ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Muş'un Hasköy ilçesinde köy okulunun bahçesine çocuklar için oyun grubu kuruldu.

Hasköy Kaymakamlığı, Azıklı İlk ve Orta Okulu'ndaki çocukların oyun oynayabileceği bir alan oluşturmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda okul bahçesinde oyun grubu kuruldu.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam İsmail Güney, çocukların güvenli ortamda keyifle vakit geçirmelerini sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Devletin imkanlarını köylere ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Güney, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz. Kaymakamlık olarak tüm köylerimizde oyun parkları yapacağız. Eskiyen oyun gruplarını modernize edeceğiz. Çocuklar gülsün, mutlu olsunlar." dedi.

Öğrencilerden Meryem Karasu ise artık oyun oynayabileceği bir alana kavuştuklarını ifade ederek, Kaymakam Güney'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
