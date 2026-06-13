Haberler

Muş'ta kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

Muş'ta kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Gündoğan köyünde çobanlık yapan 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı'dan iki gündür haber alınamıyor. İhbar üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

Muş'ta kaybolan 31 yaşındaki çoban Mizgin Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Gündoğan köyünde çobanlık yapan Balıkçı'dan iki gündür haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Balıkçı'nın bulunması için köyün kırsalında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Köylülerden Mahfuz Tanrıkulu, Balıkçı'nın bulunması için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Arama çalışmalarına köylülerin de destek verdiğini belirten Tanrıkulu, şimdiye kadar bir ize rastlamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in kirli geçmişi

İşte Bakan Gürlek'in "Kendi kariyerine baksın" dediği isim
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt