Muş'ta Kaybolan 200 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Muş'un Sudurağı köyünde kaybolan 200 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulundu ve sahibi İ.T'ye teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı köyde hayvancılık yapan İ.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 200 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu iletti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede hayvanların sabah saatlerinde ahırdan çıkarıldıktan sonra arazide kaybolduğu belirlendi.
Arazide gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sonucu kayıp hayvanlar, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Ziyaret Tepe mevkisinde bulundu.
Küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.