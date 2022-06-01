Muş'ta karpuz ve kavun ekimine başlandı - Haberler

Muş'ta havaların ısınmasıyla çiftçiler, 23 bin dekar alanda karpuz ve kavun ekimi yapmaya başladı.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Şenova köyüne gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, ekim yapan çiftçilerle görüştü.

Gün, burada yaptığı açıklamada, önceki yıl 15 bin 549 dekar alanda karpuz, 5 bin 355 dekar alanda ise kavun ekimi gerçekleştirildiğini anımsattı.

Aynı yıl 80 bin 474 ton karpuz ve 16 bin 952 ton kavun üretimi gerçekleştirilerek kent ekonomisine 150 milyon lira katkı sağlandığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"Bu yıl il genelinde yaklaşık 300 çiftçi tarafından 23 bin dekar alanda karpuz ve kavun ekimi yapılacak. Bunların birçoğu Güney Doğu Anadolu illerinden gelen çiftçilerimizdir. Muş Ovası ülkemizde karpuz ve kavun hasadının yapıldığı en son iller arasında yer almaktadır. Karpuz ve kavunun piyasada az olduğu ve talep gördüğü bir dönemde hasadı yapılıyor ve iyi bir fiyata alıcı buluyor. Bu yıl 120 bin ton karpuz ve kavun üretimi hedeflemekteyiz. Bu da kent ekonomisine yaklaşık 320 milyon lira katkı sağlayacaktır."

Adana'nın Ceyhan ilçesinden gelerek Bağlar köyünde kiraladığı 60 dönüm alanda karpuz ekimi gerçekleştiren Ali Ceydat, yaklaşık 500 ton verim beklediğini dile getirdi.

Antalya, Adana, Diyarbakır karpuzu bittikten sonra Muş'ta karpuz hasadına başlandığını ifade eden Ceydat, "Bu açıdan Muş'ta karpuz üretimi yapmak daha avantajlı." dedi.