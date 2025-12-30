Haberler

Muş'ta okullar ve üniversiteye kar tatili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 31 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim kurumları tatil edildi. Muş Alparslan Üniversitesi de bu karara uyarak eğitime bir gün ara verdi.

MUŞ'ta kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim öğretim kurumları 31 Aralık Çarşamba günü tatil edildi. Muş Alparslan Üniversitesi de tatil kararı aldı.

Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Valilik açıklamasında, "Yağış ile birlikte buzlanma riskinin devam edeceği tahmin edildiğinden dolayı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağrı kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise üniversite bünyesindeki tüm birimlerde eğitim öğretime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu! Beşiktaş bombayı patlatıyor

Tammy Abraham'ın yerine yılın en iyi futbolcusu
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu