Muş'ta okullar ve üniversiteye kar tatili

MUŞ'ta kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim öğretim kurumları 31 Aralık Çarşamba günü tatil edildi. Muş Alparslan Üniversitesi de tatil kararı aldı.

Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Valilik açıklamasında, "Yağış ile birlikte buzlanma riskinin devam edeceği tahmin edildiğinden dolayı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağrı kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise üniversite bünyesindeki tüm birimlerde eğitim öğretime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.