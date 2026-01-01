Haberler

Muş'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Muş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezinde 50 santimetreyi aşarak caddelerde ve sokaklarda hayatı olumsuz etkiledi. Esnaflar, dükkanlarının önündeki kar yığınını temizlemekte zorlanırken, bazı araçlar tamamen kar altında kaldı. Karla mücadele ekipleri de hasta almaya giden bir ambulansı kurtardı.

Muş'ta geçen haftadan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı gün içinde etkisini artırdı, cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken kar yığınını temizlemekte güçlük çekiyor.

Kentte esnaflık yapan Talip Yolcu, günde 4-5 kez dükkanın önünü temizlediğini, bazı araçların kar altında görünmediğini söyledi.

Muş'ta 4 gündür aralıksız kar yağdığını ifade eden Yolcu, "Bu kadarını beklemiyorduk. Kar her sene belli aralıklarla az yağardı. Bu sene çok yoğun yağış oldu. Dükkanlarımızın önünü ve araçlarımızı temizliyoruz ama artık yetişemiyoruz. Kar çok fazla yağıyor. Bu da Allah'tan gelen bir şeydir. Bazı araçlarımız kar altında kaybolmuş durumda. Yarım metreden fazla kar yağdı." dedi.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de merkeze bağlı Laleli köyünde hasta almaya giderken kara saplanan ambulansı bulunduğu yerden kurtararak köye ulaşmasını sağladı.

Ambulans, köydeki hastayı alarak Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
