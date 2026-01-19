Haberler

Kar kalınlığı 60 santimetre olan Muş'ta 350 köy yolu kapandı

Güncelleme:
Muş'ta kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kar sebebiyle 350 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

KAR kalınlığının 60 santimetre olduğu Muş'ta 350 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, ket merkezinde kar temizliği yaparken İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Muş'ta gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizlik çalışması başlattı. Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

350 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Kar yağışı sebebiyle Muş merkez ve ilçelere bağlı 350 köyün yolu ulaşıma kapandı. Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
