Haberler

Muş'ta Kar Kütlesi Otomobilin Üzerine Düştü

Muş'ta Kar Kütlesi Otomobilin Üzerine Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta 8 katlı bir binanın çatısından kopan kar kütlesi, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobil hasar gördü ancak sürücü ve yolcunun yara almadan kurtulması sevindirici bir gelişme oldu.

MUŞ'ta 8 katlı binanın çatısından kopan kar kütlesi, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç zarar gördü.

Olay, Kültür Mahallesi Vilayet Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Kerem Şen yönetimindeki 34 BH 4270 plakalı otomobilin üzerine, 8 katlı binanın çatısından kopan kar kütlesi düştü. Otomobil zarar görürken, sürücü ve yolcu olayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen bir vatandaşın da son anda kurtulduğu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu