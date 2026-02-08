Haberler

Kar Festivalinde kızak, kayak ve şambrellerle kaydılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta düzenlenen 'Kar Festivali' yamaç paraşütü ve kayak gösterileriyle renklendi. Katılımcılar kayak, kızak ve şambrellerle eğlendi, yerel lezzetler ikram edildi.

MUŞ'ta 'Sporla Isınan Gençlik' sloganıyla düzenlenen 'Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Yamaç paraşütü ve Türk bayraklı kayak gösterisi yapılan festivale katılanlar, kayak, kızak ve şambrellerle kaymanın keyfini yaşadı. Davetlilere ekmek arası köfte ikram edildi.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güzeldağ Kayak Merkezi'nde 'Kar Festivali' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde yamaç paraşütü ve Türk bayraklı kayak gösterisi yapıldı. Davetliler, Norm Ender'in Cumhuriyetin 100'üncü yılı için yazıp bestelediği 'Parla' marşını okudu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın kayak merkezinde açtığı yerli silah ve teçhizatlar sergisi davetlilerin ilgisini çekti. Katılımcılar, festivalde gösteri yapan iz takip köpeğiyle bol bol fotoğraf çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kayak merkezinde basketbol, voleybol, matrak, dart ve balon futbolu alanlarında çocuklar ve gençler oyunlar oynayarak eğlendi.

Festivalde en büyük eğlence kayakta yaşandı. Katılımcıların bazısı kayak yaparken bazıları kızak ve şambrellerle yokuş aşağı kaymayı tercih etti. Yerel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde gün boyu kızak kayan ve halay çeken davetlilere ekmek arası köfte ikram edildi. Ailesiyle festivale katılan Gökmen Çiçek, çok eğlendiklerini söyledi. Gökmen Çiçek, "Hafta sonu düzenlenen festival hem bizim için hem de çocuklar için çok iyi ve eğlenceli oldu" dedi.

Festival süresince kayak ya da kızak yaparken kaza geçiren vatandaşlara jandarma ekibi yardımcı olarak ambulans kar motoruyla ambulansa taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Belediye başkanına kıyafeti üzerinden küstah sözler
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"