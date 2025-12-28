Muş'ta 3 kişi kaldırımda kayak yaparak eğlendi
Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından üç arkadaş, kaldırımda kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Kent sakinleri tarafından merakla izlenen bu anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken ilginç görüntülere de sahne oldu.
Dün akşam saatlerinde kayak takımlarıyla İstasyon Caddesi'ne giden esnaf Veysel Erten ile 2 arkadaşı, karla kaplı kaldırımda kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.
Kent sakinlerinin meraklı bakışlarla takip ettiği 3 arkadaşın kaldırımda kayak yaparak ilerlemesi cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel