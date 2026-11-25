Muş Alparslan Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Üniversitenin Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık, Dr. Öğretim Üyesi Müveddet Konuşkan Bayraktar, sosyolog Büşra Gür ve vaiz Aykut Balta konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal dayanışma ve kurumlar arası iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Devletin aile yapısını desteklemek amacıyla çeşitli politikaları hayata geçirdiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bizim en değerli, en kıymet verdiğimiz aile üyemiz kadın. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. İçtenlikle hem bir baba olarak söylüyorum hem bir kurumu temsil eden sorumlu bir kişi olarak söylüyorum hem de naçizane bir öğretmen olarak söylüyorum. Yıllarca öğretmen olarak çalışan biri olarak söylüyorum. Bizim geleceğimizi kuran, inşa eden, çocuklarımızı yetiştiren, her gün ailenin bir araya gelmesini sağlayan kadınlarımız, annelerimiz. Annelerimizin rolünü, elini güçlendirmemiz gerekir. Ne kadar güçlü olursa kadın, o kadar güçlü olur aile. O kadar da toplumu güçlendirmiş oluruz. Şiddetin hem aile hayatından hem de toplum yaşamından tamamen silinmesi gerekmektedir."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Sağır da kadınların üniversite yönetiminde ve akademik yaşamda daha fazla yer aldığını ifade ederek, "Bu noktalar yalnızca tabeladan ibaret değil. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla seminer ve paneller de gerçekleştiriyoruz. Kadına yönelik yaklaşımın sevgi ve saygı temelinde şekillenmesi gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA