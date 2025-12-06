İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kablan, silah kazasında hayatını kaybetti

MUŞ'ta Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı yaparken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kablan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

Muş'un Korkut ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen silah kazasında yaşamını yitirdi. Otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Üsteğmen Kablan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Türk bayrağına sarılı şekilde İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Vefat eden Üsteğmen Kablan için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kablan'ın öz geçmişinin okunduğu törende dualar edildi. Törende, genç subayın eşi Elif Kablan gözyaşlarına hakim olamazken, Muş Valisi Avni Çakır ve görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Bir çocuk babası olan Üsteğmen Kablan'ın naaşı, törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

Törene Vali Avni Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kent protokolü, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.