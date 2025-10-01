Haberler

Muş'ta Jandarma Operasyonu: Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı, A.B. isimli şüphelinin evinde gerçekleştirdiği operasyonla 13 sikke, 4 heykel, ruhsatsız 2 av tüfeği ve çeşitli tarihi objeler ele geçirdi. Eserlerin Urartu ve Roma dönemine ait olabileceği belirtildi.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sikke ve objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda A.B. isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 13 sikke, 4 heykel, 2 kadeh bardağı, kase, küpe, yüzük ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Muş Müze Müdürlüğü ile kurulan koordinede söz konusu eserlerin Urartu ve Roma dönemine ait olabileceği iletildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, ele geçirilen tarihi eserler Muş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
