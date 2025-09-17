Muş'ta İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi. Törenler Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve Atatürk İlköğretim Okulu'nda devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, öğrencilere başarılar diledi ve programda çeşitli kültürel gösteriler gerçekleşti.
Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Atatürk İlköğretim Okulu'nda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, öğrencilere başarı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi, folklor gösterisi sunuldu.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel