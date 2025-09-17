Haberler

Muş'ta İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi. Törenler Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve Atatürk İlköğretim Okulu'nda devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, öğrencilere başarılar diledi ve programda çeşitli kültürel gösteriler gerçekleşti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlköğretim Okulu'nda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, öğrencilere başarı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi, folklor gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.