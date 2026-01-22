Haberler

Muş'ta iki firari hükümlü yakalandı

Muş'ta polis ekipleri, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan iki firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta polis ekiplerince farklı suçundan aranan iki firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, "bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Öte yandan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü de Sunay Mahallesi'nde yakalandı.

Firari iki hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
