Muş'ta heyelan nedeniyle bir evde çatlaklar oluştu

Muş'ta merkeze bağlı köyde meydana gelen heyelan nedeniyle bir evin duvarında çatlaklar oluştu.

Kente 35 kilometre uzaklıktaki Dumlusu köyünde etkili olan sağanak ve karla karışık yağmurun ardından farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Bir evin duvarlarında çatlakların oluşması üzerine köy sakinleri durumu AFAD görevlerine iletti.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Ev sahibi Sevim Akyol, evin duvarlarında oluşan çatlakların zaman geçtikçe genişlediğini söyledi.

Heyelan nedeniyle korku yaşadıklarını dile getiren Akyol, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Eşi Ümit Akyol ise "40 yıldır bu evde kalıyoruz. Duvarların hepsi çatlamış. Her gün korkuyla yatıp kalkıyoruz." dedi.