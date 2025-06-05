Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Düzenlendi

Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Düzenlendi
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Göksu Bayram ve eşi gerçekleştirdi. Sergide kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Göksu Bayram ve eşi Nebahat Elif Bayram gerçekleştirdi.

Kaymakam Bayram ve beraberindekiler, sergiyi gezdi, kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Kursiyerleri tebrik eden Bayram, "Emek veren tüm kursiyerlerimizi, eğitmenlerimizi ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hayat boyu öğrenmenin ne kadar değerli olduğunu bu sergide bir kez daha gördük." dedi.

Sergiye, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erhan Arslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yeşilbudak, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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