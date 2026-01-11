Haberler

Muş'ta kayakseverler hafta sonu tatilini kayak merkezinde değerlendirdi

Muş'ta bulunan 2 bin 300 rakımlı Güzeldağ Kayak Merkezi, hafta sonu tatilini değerlendiren kayak severler ve aileleriyle dolup taştı. Kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçiren ziyaretçiler, karın keyfini çıkararak stres attı.

Muş'ta hafta sonu tatilini 2 bin 300 rakımlı Güzeldağ Kayak Merkezi'nde değerlendirenler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kente 8 kilometre mesafedeki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kayak merkezine gelenler, kayak takımları ve kızaklarla kaydı. Bazı ailelerinde çocuklarıyla birlikte kızakla kaydığı anlar gülemseten görüntüler oluşturdu.

Üniversite öğrencisi Beytullah Kartal, AA muhabirine, hafta sonunu arkadaşlarıyla kayak merkezinde geçirdiğini söyledi.

Kentte kayak sezonunun açılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kartal, şöyle konuştu:

"Kayak merkezinde karın kışın tadını çıkardık. Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Gelecek hafta sınavlarımız başlıyor. Hem sınav stresini atmak hem de biraz eğlenmek için buradayız. Hafta sonumuz güzel geçiyor."

8 yaşındaki Kerem Aden Yaldız da "Buraya kardeşim ve arkadaşımla geldim. Kızakla kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Kardeşim de çok eğleniyor." dedi.

Fatma Dinçer de arkadaşlarıyla kayak merkezine geldiğini ifade ederek, "Hava çok güzel, eğleniyoruz. Kayak merkezinde yoğunluk var. Kızakla kayıyoruz." diye konuştu.

Elif Gökçe Eğmen de ailesiyle kayak merkezine geldiğini belirterek, "Burası çok eğlenceli bir yer. Muş'ta kayak merkezinin olması çok güzel. Kızakla kaymak çok eğlenceli. Boş zamanlarımızda ve hafta sonu tatilinde buraya geliyoruz. Hafta sonu tatilimi burada geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
