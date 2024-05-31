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Muş'ta Gazze için camilerde dua edildi

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Muş'ta İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için tüm camilerde dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu çerçevesinde Geylani Camii'nde Yasin-i Şerif okundu ve İl Müftüsü Halil İbrahim Demir dua etti.

Muş'ta Gazze için camilerde dua edildi

MUŞ - İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Muş'taki tüm camilerde dua edildi.

Muş'ta sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu çerçevesinde Geylani Camii'nde de sabah namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu. Daha sonra İl Müftüsü Halil İbrahim Demir dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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