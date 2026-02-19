Haberler

Muş'ta fırtına nedeniyle okul ve evin çatısında hasar oluştu

Muş'ta fırtına nedeniyle okul ve evin çatısında hasar oluştu
Güncelleme:
Muş'ta etkili olan fırtına nedeniyle bir evin ve Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'nun çatısında hasar meydana geldi. Eğitim, 2 gün boyunca durduruldu.

Muş'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle okul ve evin çatısında hasar oluştu.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Saray Mahallesi'nde bir evin ve Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulunun çatısının bir bölümü uçtu.

Okulun çatısından kopan sac ve tahta parçaları bahçeye düştü, okulda eğitime 2 gün ara verildi.

Okul bahçesinde çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, hasar oluşan çatıda çalışma başlatıldığını söyledi.

Çatının kısa sürede onarılacağını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Çok şükür o saatte eğitim öğretim yoktu. Öğrencilerimiz evlerine gönderilmişti. Hiçbir öğrencimize ve vatandaşlara zarar gelmedi. Gerekli güvenlik tedbirlerimizi aldık. Teknik ekip, bakım onarım çalışmalarını yapmak üzere gerekli hazırlıkları yaptı. Çatının tadilatına başladık. Ümit ediyorum ki 3-4 günde çatıyı yeniden yapacağız ve eğitim öğretime hazır hale getireceğiz."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
