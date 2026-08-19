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Muş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Muş'ta Firari Hükümlü Yakalandı
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Muş'ta hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muş'ta hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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