Muş'ta Firari Hükümlü Yakalandı
Muş'ta hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muş'ta hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA