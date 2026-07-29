Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Bulanık ilçesinde gerçekleştirilen kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA