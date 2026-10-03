Haberler

Muş'ta firari hükümlü 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Edin Dzeko milli takıma veda etti! Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı gezdi

Bir devir resmen sona erdi! Sevenleri kahroldu
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım'da kabus bitmiyor
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Velayeti kaybedince dehşet saçtı: Önce kızını öldürdü sonra kendisini
Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya “163 milyon' sorusu: Bu parayı nereden buldunuz?

Selçuk Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti