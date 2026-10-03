Muş'ta firari hükümlü 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi

Muş'ta firari hükümlü 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muş'ta hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA