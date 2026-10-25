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Muş'ta firari 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi

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Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Varto ilçesinde hırsızlıktan 6 yıl 9 ay 15 gün, kent merkezinde tefecilikten 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Varto ilçesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile kent merkezinde "tefecilik" suçundan haklarında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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